Abdullah Avcı: Şampiyonluğun ne zaman kesinleşeceğine bakıyoruz

Süper Lig 'in 31. haftasında lider Trabzonspor , sahasında Beşiktaş 'ı konuk ediyor. Siyah-Beyazlı ekibi yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın hedefinde olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Ligde ciddi bir puan farkıyla lider olduklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Ligde ciddi bir puan farkıyla öndeyiz. Şampiyonluğun ne zaman kesinleşeceğine bakıyoruz artık." sözlerini dile getirdi.

"Beşiktaş bu sezon Önder hoca döneminde üçlü oynadı"

Beşiktaş'ın Önder Karaveli döneminde üçlü savunma ile oynadığını söyleyen Abdullah Avcı, "Rakip son senenin şampiyonu, kadro kalitesini güçlendirdiler. Bunun karşılığı bazen oyuna yansımıyor. Ayrıca bir değişikliğe gittiler, yeni bir hoca değişikliği. Beşiktaş bu sezon Önder hoca döneminde üçlü oynadı. Beşiktaş'ın düzenine hazırlanamadık. Biraz hocanın eski maçlarından biraz da kendimizin sahadaki pratikleriyle hazırlandık." dedi.

"8 tane sol bek oynattım"

Bu sezon aksilikler yaşadıklarından da bahseden Abdullah Avcı, "8 tane sol bek oynattım bu sezon. En iyi savunma tandemini kaybettim. Ancak organizasyon bizi ayakta tutuyor. Belki bu aksilikler olmasaydı, şampiyonluğu daha erken ilan edebilirdik." ifadelerini kullandı.



