Abdullah Avcı: Sabırla oynayacağız

Süper Lig 'in 19. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İlk yarının son maçını kazanmak istediklerini belirten Abdullah Avcı, açıklamalarında Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu'na da değindi.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"İştahla, coşkuyla, topa sahip olarak, sabırla oynayacağız. İlk yarının son maçını kazanmak istiyoruz."

"Başakşehir uzun seneler çalıştığım bir takım. Emre Belözoğlu geldiğinden beri verileri yukarı çıkıyor. Emre Belözoğlu da bu takımda oyuncuydu ve Türk futbolunu da temsil etti. Antrenörlükte çok hızlı ve iyi adımlar atıyor."



