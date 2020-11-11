..Ve beklenen oldu, Trabzonspor-Abdullah Avcı birlikteliği başladı! Başakşehir'de başarılı geçen sezonların ardından kendisini Beşiktaş'ta bulan ancak Siyah-Beyazlılar'da bekleneni karşılayamayan tecrübeli hoca, Fırtına'yla yeni bir sayfa açacak. Alınan başarısız sonuçların ardından Eddie Newton'la yollarını ayıran Karadeniz ekibi de istatistiklere bakıldığında son

3 sezonun en başarılı hocası Abdullah Avcı'yı resmen takımın başına getirdi. Dün akşam Trabzon'a giden deneyimli hocanın, bugün yapılacak idmanda takımın başında olacağı belirtildi.

3 yılda 20 milyon TL alacak

İstanbul’da imza atan Avcı için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya; 2020/21 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret, 2021/22 futbol sezou için 6.500.000.-TL garanti ücret, 2022/23 futbol sezou için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.



