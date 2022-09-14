Son şampiyon Trabzonspor , 2022-23 sezonunda hem lig hem de Avrupa’da sıkıntılı günler yaşıyor. Bordo-mavililer, üst üste Ferenvaros ve Adana Demirspor deplasmanlarında 3-2 kaybedince sorunun kaynağı aranmaya başlandı. Özellikle savunma hattındaki aksaklıklar göze çarpıyor.

Geçen sezon ligin en az gol yiyen takımı olarak şampiyonluğu kazanan Karadeniz temsilcisi, bu sezon tam tersi bir görüntü çiziyor. Takıma Larsen, Eren Elmalı ve Marc Bartra gibi önemli savunma takviyeleri olmasına rağmen istatistikler pek iç açıcı durmuyor. Kaleci Uğurcan Çakır’ın da hem sakatlanması hem de sezona formsuz başlaması bir diğer önemli etken. Bilhassa ligde 5-2 kaybedilen Antalyaspor maçı ile önceki gün 3-2 mağlup olunan Adana Demirspor mücadelesi savunma anlamındaki zaafiyeti öne çıkardı. Benzer şekilde Avrupa’da da Kopenhag deplasmanında 2-1 kaybedilmesi, 10 kişilik Ferencvaros’tan 3 gol yenmesi teknik heyetin keyfini kaçırdı. Bu sezon 10 resmi maça çıkan Trabzonspor kalesinde 13 gol gördü. Maç başına 1.4 gol yeme ortalaması olan bordo-mavililer, özellikle deplasmanlarda bu açıdan sıkıntı yaşadı. İç sahada kalesinde hiç gol yemeyen Abdullah Avcı’nın takımı, yenilen 13 golün tamamını dış sahada kalesinde gördü. Dış sahada yenen bu goller nedeniyle Karadeniz ekibi 4 yenilginin tamamını deplasmanda yaşadı.

AVCI RAPOR HAZIRLIYOR

Avrupa ve Süper Lig ’de alınan kötü sonuçların ardından Trabzonspor Yönetimi yaşanan gelişmelerle ilgili olarak geniş kapsamlı bir toplantı yapacak. Bordo-mavililer perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi’nde Kızılyıldız ile oynanacak maç öncesi bir araya gelerek son durumu görüşecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı’dan da geniş bir rapor alınacak. Avcı’nın raporu doğrultusunda saha içinde ve saha dışında yaşanan gelişmeler değerlendirilip, yeni bir yol haritası belirlenecek.

SON 7 MAÇTA, 1 GALİBİYET

Çalkantılı günler geçiren Karadeniz ekibi özellikle son 7 resmi maçta hayal kırıklığı yarattı. Bordo-mavililer 7 müsabakada yalnızca 1 kez kazanabilirken, 4 yenilgi 2 de beraberlik yaşadı.

FORMSUZ UĞURCAN

Trabzonspor’un geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan kaleci Uğurcan Çakır bu sezon istediği çizgiyi henüz yakalayamadı. Bordo-mavililerde bu sezon oynanan 10 resmi maçın 3’ünde kalede Muhammet Taha Tepe oynarken, 7’sinde ise Uğurcan Çakır vardı. Muhammet Taha, sadece Ferencvaros deplasmanında kalesinde 3 gol gördü. Kaptan Uğurcan ise toplamda 10 gol yedi.

AVCI 'SORGULAYACAĞIZ' DEMİŞTİ

Adana Demirspor’a 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da Avcı basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.Avrupa Kupası’nda Macaristan’da oynanan karşılaşmada, geçişlerde yapılan hatalar nedeniyle 10 kişi kalan Ferencvaros'dan 2 gol yediklerini kaydeden Avcı “Bugün itibarıyla bu oyunu kaybetmeyi belki hak etmedik ama 95’inci dakikada bizim gibi bir takımın, böyle bir gol yememesi gerekiyor. Sorgulayacağız, oyuna bakacağız, bireysel performansları değerlendireceğiz. Avrupa maçı oynamamız, sakatlarımızın olmasını konuşmayacağım. Son iki haftadaki oyunumuzu sorgulayacağız”

Kaynak: Milliyet/Skorer