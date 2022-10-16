Abdullah Avcı: Rakibin final havasında bir görüntüsü var

Süper Lig 'in 10. haftasında Beşiktaş , sahasında Trabzonspor 'u konuk ediyor. Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Bartın'da yaşanan maden faciasına ilişkin mesajıyla başlayan Avcı, "Bugün burada kazanacaksın, kaybedeceksin, berabere bitecek. Bir oyun oynanıyor. Hayatın gerçekleri esas Bartın'da. Canımız yanıyor işin açıkçası ama 1 gün sonra da unutuluyor. Toplum olarak bizler neler yapabiliriz diye düşünmeliyiz. Bunu düşünmek lazım" ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin final havasında bir görüntü içinde olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Ligin 10. haftası. Rakibin böyle final havasında bir görüntüsü var. 10. haftada final olmaz. Onlar en son pazar günü oynadılar. 8 gündür bu maçı bekliyorlar. Biz 7. gün 3. müsabakamıza çıkacağız. 70 saat şu an itibariyle 72 saati bile bulamadık hazırlanmak adına. Bunu bir bahane olarak söylemiyorum. Fikstür böyle. Buna uyum sağladık ve böyle devam ediyor" dedi.

'Son iki senedir kazanarak dönüyoruz'

Tüm enerjilerini sahaya yansıtmak istediklerini aktaran Abdullah Avcı, "Kendi taraftarı önünde oyun karakteri olarak da ligimizin en fazla baskı yapan takımı, ikili mücadeleye en fazla giren takımı, hava topu mücadelesine en fazla giren takımı, iç sahadaki baskısıyla en fazla faul yapan takımı... Ligin bir final maçı değil. İyi bir müsabakası. Son iki senedir burada kazanarak dönüyoruz. Umarım tekrar fair play ruhuna uygun, sağduyunun olduğu, herkesin birbirine saygı gösterdiği iki takım adına da iyi oyunun olduğu bunun karşılığında da özellikle perşembeden sonra da kazanarak çıkarsak bütün enerji depolarını boşaltmak üzereyiz ve bugün sonuna kadar bunu kullanmak istiyoruz. İyi bir takıma karşı iyi şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. Biz de iyi bir takımız" dedi.

Son olarak sakatlığı bulunan isimlerin durumuna da değinen Avcı, "Djaniny'nin sezon başından itibaren bu tip sakatlıkları oluyor. Fedakarlık da yapıyor. Ağrıları arttı. Larsen de geçen hafta öyleydi, bugün biraz toparlandı. Djaniny'nin önümüzdeki hafta olma ihtimali yüksek" ifadelerini kullandı.