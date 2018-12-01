Abdullah Avcı: 'Rakibimizi tebrik ederiz, iyi mücadele ettiler'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenildikleri mücadelenin ardından şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimiz tam bir geçiş takımı. Ligin en fazla isabetli orta yapan, ikinci bölge savunmasını iyi yapan bir takım. Savunma güvenliğini alıp, saha paylaşımını doğru yapmalıydık. İlk yarıyı çöpe attık. Hücum organizasyonlarını ve saha dağılımını doğru yapamadık. Bu oyunlar hep bize karşı çıkacak, ikinci bölge şiddetli savunma yapan ve hızlı hücuma çıkan takımlar olacak. İkinci yarı rakip topun peşinde koşmaktan yoruldu ama ön kenar oyuncularımızın oyunun boyunu genişletmesi gerekiyordu. Pasın şiddetini doğru kullanmalıydık. 70 dakika top oyunda kalmış, yüzde 70 topa sahip olmuşuz, bunların çok olması bir şey ifade etmez. Gol de atsak, kazansak da yine bunları söyleyecektim. Rakibi tebrik ederiz, iyi mücadele ettiler. Sabırla taktik disipline doğru uyamadğımız için, duygular karışınca bazen bir maç kazanırsınız ama genelde kazanamazsınız. Çünkü duygumuz da üst seviyede değildi. Oyun planlarının biraz dışında hareket ettik. Bu tür oyunlarla çok karşılaşacağız. Bir sonraki hafta bunlara bakacağız. Savunma güvenliğinde ikinci yarıda sonlara doğru bir geçiş pozisyonu verdik. Bireysel oyuncu üzerinden değil, bugün 11 parçanın dağılımının doğru olmadığını düşünüyoruz. Nasıl stoper arasında koşu yaparak gol attıysa, bu bizim planlarımızdan bir tanesiydi."

İbrahim ALİOĞLU - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL (DHA)