Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşmaya varan Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetime isteklerini sıraladı. Abdullah Avcı, siyah beyazlı takımda forma giyen yıldız futbolcuyu takımda istemediğini bildirdi. İşte Avcı'nın Beşiktaş Yönetimi'nden talepleri...

Başkan Fikret Orman ve yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Bu takım yaşlı, gençleştirmemiz lazım" diyen Avcı'nın 28 olan yaş ortalamasını 25'e çekmeyi planladığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının bu düşüncesi, yönetim tarafından da memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

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Abdullah Avcı ayrıca Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde altyapıya ayrılan bölümün genişletilmesini ve scout ekibinin sayısının artırılmasını talep etti. Avcı'nın bu isteklerine karşılık yönetime verdiği vaat ise, "Önümüzdeki birkaç yılın temelini bugünden atarak genç ve savaşan bir takım kuracağız" oldu.

AVCI, QUARESMA'YI SİLDİ!

Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile gelecek sezonun kadro planlamasını da masaya yatırdı. Kadroyu gençleştirmeyi hedefleyen tecrübeli çalıştırıcının, 35 yaşındaki Quaresma'yı istemediği ifade edildi. Geçen sezon da ilk 11'de düzenli olarak şans bulamayan Portekizli oyuncu teklifler gelmesi durumunda satılacak.

Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Ahmet Ürkmezgil de yıldız futbolcu için, "Ricardo Quaresma konusu bizim tasarrufumuzda değil. Hocamız Abdullah Avcı, Quaresma konusunda karar verecek olan isimdir. Avcı şampiyonluğa aç ve hırslı bir isimdir. Biz de genç ve aç bir kadro kuracağız" dedi.

ATIBA'DA BELİRSİZLİK

Beşiktaş, takımın en yaşlı ismi olan Atiba ile (36) biten sözleşmesini uzatma konusunda prensip anlaşmasına varmıştı. Kadroyu gençleştirmeyi planlayan Abdullah Avcı'nın, tam bir istikrar abidesi olan Kanadalı futbolcu hakkında ne karar vereceği merak konusu oldu. Bu arada deneyimli teknik adam, ilk etap kampına altyapıdan isimlerin yanı sıra kiralıktan dönen oyuncuları da dahil edecek. (Sabah)



