Abdullah Avcı: Puan kaybettik, çok şey kazandık

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig’de dün akşam Çaykur Rizespor’la 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, “Oyuncuları tebrik etmek lazım. Sisteme inanarak buna devam etmeleri değerliydi. İlk yarıda 5.2 saniyede topu geri kazandık, bu bir rekor. Saha parselasyonunun doğru olmasının çok önemli bir desteği var. Fazla temiz bir takımız. Daha fazla faul yapabilirdik. İki pozisyon verdik, biri gol oldu. Üçüncü bölgeye kadar doğru bir şekilde geldik. Gerisi topu içeri atmak. 70’ten sonra skorun lehimize gelebileceğini hissettik” sözlerini sarf etti.

‘Taraftar mutlu etti’

Avcı, ikinci yarıda daha istekli olduklarını söyleyerek, “Taraftarların devre arasında takımı çağırması ayrıca mutlu etti bizi. Puan kaybettik ancak oyun olarak çok şeyler kazandık. Gelecek haftalarda zeminin de düzelmesiyle top kazanma sürelerimiz daha da kısalacak, daha iyi oynayacağız. Oynanan oyundan çok memnunum” ifadelerini kullandı.