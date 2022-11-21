Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen 2022-2023 dönemi UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nın ilk yüz yüze eğitim etabı İstanbul'da başladı. Programın açılışında bir konuşma yapan TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, antrenör eğitiminde yapılan yenilikleri anlattı.

"Gerçek Temelli", "Akıcı Oyun İçinde" ve "Aday Antrenör Odaklı" olmak üzere üç temel prensip etrafında oluşturulan yeni metodoloji ile gerçekleştirilen eğitimlerin başarılı sonuç verdiğine dikkat çeken Çetin, futbolun dinamik yapısına kolay uyum sağlayan, sürekli kendini yenileyen, tüm çağdaş gelişim enstrümanlarından faydalanan bir antrenör profili oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Oğuz Çetin'in ardından söz alan FGD Teknik Koordinatörü Dr. Erden Or, aday antrenörlere programın içeriği hakkında bilgi verdi.

Konuşmalardan sonra Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın konuk olduğu sohbet toplantısı yapıldı. 'Antrenör-Oyuncu İletişimi' başlıklı oturumda Avcı, meslek kariyerinden örneklerle oyuncularıyla iletişim konusunda kendi felsefesini ve uygulamalarını anlattı. Abdullah Avcı, yaklaşık 2 saat süren ve moderatörlüğünü Dr. Erden Or'un yaptığı toplantıda aday antrenörlerin sorularını da yanıtladı. TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, bu bölümün sonunda Avcı'ya teşekkür plaketi takdim etti. UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nda ilk gün, grup çalışmalarıyla tamamlandı.

Üçü teorik eğitimler, ikisi saha uygulamaları, biri ise bitirme projesi olmak üzere toplam 6 yüz yüze eğitim modülünden oluşan UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'na 24 aday antrenör katılıyor. TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in yönetiminde gerçekleştirilen programı; FGD Teknik Koordinatörü Dr. Erden Or ile UEFA Pro Lisanslı Antrenör Eğitimcisi Serkan Emre Sefa yürütüyor. 2022-2023 dönemi UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı, 2023 yılının eylül ayında sona erecek.