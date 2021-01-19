Abdullah Avcı'nın maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Ligimizde her takımın kadro derinliği var. Konyaspor iyi bir takım. Hem savunmada hem hücumda iyi organizasyonları var. Biz şu ana kadar kağıt üzerinde iyi gidiyoruz Oyunumuzu daha fazla geliştirmek istiyoruz. Hem günü düşünüp hem gelecek senenin hazırlığını yapacağız. Hepsini bir plan dahilinde yapıyoruz. Kronik yorgunluklar çıkmaya başladı. Bunların hepsinin önüne geçmek için çalışıyoruz. Kadro seçimlerini buna göre yapıyoruz. Madjid'in dün antrenmanda kasığında çekme vardı. Vitor da sakatlıktan yeni çıkmıştı zaten...

Pereira'yla aramızda en ufak bir şey yok. Dün akşam oturduk yarım saat konuştuk zaten. Bir sorun yok. Her şey Trabzonspor'un menfaatleri için...







