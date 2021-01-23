Abdullah Avcı: Pereira bundan sonra bizimle olmayacak

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Şu anda durumumuz iyi. Oyun gelişiyor. Kronik yorgunluklar var. Bazı şeyler kolay değil. Herkes bu güzel oyun için bu fedakarlıkları yapıyor. Artık günleri karıştırdık. Pazar günü zannediyoruz, çarşambaymış! Oyun ve oyuncu olarak eksiklerimiz var. Yetrli değiliz. Ama üzerine koyarak gitmek ve özellikle bugün kazanmak çok önemliydi. Son 10 dakika rakibe insiyatif vermemeliydik. Daha basit oynamalıydık. Evet, zemin kötü ama skoru almışsınız.

Kulübemiz de istekli. Bu aile ortamı çok önemli. Nefes almadan devam ediyoruz. Şehrin bize hissettirdikelri için teşekkür ediyorum. Dinlenmeden, bu maçın 3 puanına sevinemeden devam edeceğiz.

Çok eksiğimiz var. trabzonspor her zaman yukarıya oynar. Hem günü hem 6 ay sonrasını düşünerek oynamamız lazım. Her mevkiye ihtiyaç var ama elimizdeki oyuncuların da değerini bilmemeiz lazım. Kendi toprağımıza da bakmamız lazım. Geçtiğimiz yıllarda çok büyük marka olan oyuncular geldi ve kulübe maddi anlamda büyük zararlar verdiler.

"Pereira bundan sonra bizimle olmayacak"

Pereira konusunda bu kadar konuşulması yerine Serkan'ın yaptıklarının konuşulmasını isterdim. Ben seçeneklerimi sundum ona. O bu şekilde bir tercih yaptı. Saygı duyarım. Bundan sonra bizimle olmayacak. Artık süreç onunla yönetim arasında gidecek. Ona başarılar diliyorum kariyerinde...







