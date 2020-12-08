Abdullah Avcı: Oyundan memnunum

Fırtına, Avcı yönetiminde ilk kez takılırken, başarılı hoca maç sonrasında açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, “İlk 15 dakika doğru organizasyonlar geliştirdik. İlk yarı sona ererken Ekuban ile öne geçtik. İkinci yarı Abdülkadir Ömür ile yakaladığımız pozisyon ve Ekuban ile kaçırdığımız net fırsat var. Rakibin kenardan fazla adamla geldiği bir anda gol yedik. Takım adım adım gelişiyor. Uzun bir yarış. Skora rağmen bugünkü oyundan geçen haftalara göre daha memnunum. Daha iyiydik” dedi.

‘Sürekli tekrar şart’

3 haftalık performansı da genel olarak değerlendiren Avcı, “Bu işler dışarıdan göründüğü gibi değil. Doğru savunma ve iyi hücum için sürekli tekrar gerekiyor. Bilgisayarda da oynasan tekrar etmen gerekir. Bugün ligin en çok gol yiyen takımından az gol yiyen bir takım ortaya çıktı. Gelişen bir oyuncu grubu var. Yol uzun, bunlar olacak” diye konuştu.

Rus ruleti gibi olur’

Başarılı hoca, bir basın mensubunun, ‘Takım savunması adına yapılan organizasyonlar hücumu sekteye uğratıyor mu?’ şeklindeki soruya ise “Bir inşaatın temelini atman için önce savunma yaparsın. Öteki türlü iki tarafını oynamadan hücum oynayacağım dersen rus ruleti gibi olur, devamlı pozisyon verirsin, oyunun nereye aksiyon aldığını bilemezsin” cevabını verdi



