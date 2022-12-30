Abdullah Avcı, oyuncularına patladı! Neşteri vuruyor

Trabzonspor , Süper Lig 'in 16. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu. Bordo-Mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, maç sonrası soyunma odasında oyuncularına sert bir konuşma yaptı.

Önce idman sonra izin

Trabzonspor, 4-1’lik Karagümrük yenilgisi sonrası izin yapmadı. Bordo-Mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde 2 grup halinde çalıştı. Maçta forma giyen isimler yenileme idmanı gerçekleştirirken diğer grup sahadaydı.

Karadeniz ekibi, 2 günlük iznin ardından 1 Ocak Pazar günü Giresunspor hazırlıklarına yeniden başlayacak. Teknik heyetin hiçbir oyuncuya ekstra izin vermeyeceği öğrenildi.

Deplasmanda yine kayıp

İç sahada oynadığı son 32 lig maçını kaybetmeyen ve müthiş bir seriye imza atan Trabzonspor, deplasmanda ise kan kaybediyor.

Fırtına, bu sezon ligde çıktığı 8 dış saha mücadelesinin sadece 3’ünü kazanabildi. Diğer 5 maçın 3’ünden yenilgiyle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, Avrupa arenasında da deplasmandaki 4 maçın hepsini kaybetti.

Savunmada kırmızı alarm!

Bu sezon savunmada yaptığı basit hatalar nedeniyle pek çok gol yiyen Trabzonspor, Karagümrük karşısında aynı görüntüyü sürdürdü. Bartra, ayağının kayması sonucu kaptırdığı topun devamında kırmızı kart gördü. İspanyol yıldız, ilk 2 golde Hüseyin’le beraber hatalıydı.





Sol bekte Eren etkisiz kalırken ikinci yarıda giren sağ bek Larsen’de de performans düşüklüğü devam ediyor.

'4 günde ne oldu!'

﻿﻿﻿﻿Abdullah Avcı, 4-1’lik Karagümrük yenilgisinin ardından soyunma odasında patladı...

Akyazı’da Fenerbahçe ’yi devirip, Dünya Kupası arasından moralli dönen Trabzonspor’da rüzgar tersine döndü. Bordo-Mavililer, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Karagümrük karşısında sezonun en ağır yenilgilerinden birini aldı, sahadan 4-1’lik skorla ayrıldı. Basın toplantısında “Hayatımın en kötü maçlarından biriydi. 10’a 10 oynadığımız bölümde bile hiç tepki vermedik. Şık olmadı” diyen teknik direktör Abdullah Avcı’nın, soyunma odasında da takıma sert bir konuşma yaptığı öğrenildi.

Tecrübeli hoca, “Fenerbahçe maçında neyi doğru yaptıysak, bu kez tam tersiydi. 4 günde ne oldu! Rakip 10 kişi kaldıktan sonra bile reaksiyon göstermedik, sadece izledik. Sonuç bir kenara Trabzonspor’a bu görüntü hiç yakışmıyor. Herkes kendine gelsin. Biz şampiyon takımız ve bu şekilde davranamayız” dedi.

Neşteri vuracak

Olimpiyat Stadı’nda ikinci yarıda yaptığı değişikliklerden sıfır katkı gören Abdullah Avcı, 5 Ocak’taki Giresunspor maçında kadroya neşter vurmaya hazırlanıyor. Başarılı teknik adamın, Naci Ünüvar, Enis Bardhi, Umut Bozok gibi isimleri takıma monte edeceği öğrenildi.