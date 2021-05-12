Abdullah Avcı: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Avcı, "Geldiğimiz günden itibaren deplasmanda hiç kaybetmeyen, bugün itibariyle 68 puanı bulan, son maçını da kazanıp 71 puanı yakalamak isteyen bir takımız. Bu ortalamalar yüksek ortalamalardır. Ligimizde 68’ler, 69’lar, 65’ler şampiyonluklar gördü, 71 puan ortalaması iyidir. Her türlü istatistik olarak yukarı çıktık, sezon bitince bunu da açıklayacağım. Oyuncularımı gösterdikleri hem oyun hem de mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. 75 dakika 10 kişi oynamak kolay değil. Yarın dinleneceğiz, cumartesi son maçımızı oynayıp önümüzdeki senenin planlamasına tam anlamıyla geçeceğiz” ifadelerini kullandı.