Abdullah Avcı: Oyun olmasa bile ruh, güç ve mücadele olacak!

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Hatayspor iyi bir takım. Çok iyi takım kurmuşlar. Tebrik ediyorum onları... 13-14 oyuncu üzerinden gidiyoruz ve yoruluyoruz. Bazen oyun belki tatmin etmeyecek ama pragmatik olmak lazım. Oyun kalitesi olmasa bile ruhu, gücü ve mücadelesi olacak. Bugün o vardı. Takımın enerjisi yukarı çıkıyor. Oyun ve oyuncu eksikliğimiz var. Zaman içinde hepsi düzelecek. 4 gün sonra çok önemli bir maçımız var. Bu zamanı çok iyi bir rejenerasyonla geçirmemiz lazım.

Oyunun her parçasını oynamak zorundayız. Sürekli çalışmak zorundayız. Bazen bireysel hatayla gol de yiyeceğiz ama bunu en aza düşürmek istiyoruz.





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