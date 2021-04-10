Abdullah Avcı: Oyun iyi ama skoru alamıyoruz

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Son 3 haftadır oyun olarak tatmin oluyoruz ama skoru alamıyoruz. Nwakaeme ve Ekuban'ın olmaması, alternatif olan Afobe'nin de sakatlığı bizi çok eksik bıraktı. Oyunun içindeki organizasyon doğru ama skoru alamıyoruz. Son maçımızın neredeyse yarısı kadar pozisyona girebildik. Yine de oyunun genel yapısından memnunum çünkü oyuncularım her şeyi denedi.

Ben çok fazla oyuncu sokup çıkaran bir teknik adam değilim. Hafta içi sakatların dönmesiyle birlikte planlamalara yeniden bakacağız. Umarım kötü bir durum olmazsa, Abdulkadir Ömür'ü de ay sonuna kadar aramızda göreceğiz.







