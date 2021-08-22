Abdullah Avcı: Önce Sivas, sonra Roma

Lige 5-1’lik Yeni Malatya galibiyetiyle başlayan Trabzonspor , yarın Sivasspor ’u konuk edecek. Sonrasında da perşembe günü deplasmanda zorlu Roma sınavı var...

Öğrencilerinden önce lige odaklanmalarını isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, “Maç maç ilerleyeceğiz. Roma karşılaşmasını unutun” dedi.

Ligde yaşanabilecek muhtemel konsantrasyon kaybının önüne geçmek isteyen başarılı hoca, “Roma maçında elinizden geleni yaptınız. Aynı mücadeleyi ve isteği Sivasspor mücadelesinde de görmek istiyorum. Bizim için lig önemli. Sezona güzel başladık, devamını getirelim. Galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Cornelius 11’e Avcı, Avrupa ve ligdeki 4 resmi maçta da genel hatlarıyla benzer 11’i sahaya sürürken, Sivasspor mücadelesinde kadroda ufak çaplı rotasyona gidebilir. Yarın Cornelius ile maça başlamayı düşünen Abdullah hoca, Abdülkadir Ömür ve Siopis gibi isimlere de ‘hazır olun’ talimatını verdi.







