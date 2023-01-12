Abdullah Avcı neşteri vurdu! 5 futbolcunun biletini kesti

Trabzonspor 'un Alanyaspor karşısında aldığı 5-0'lık yenilgi bordo mavililerde taşları yerinden oynattı. Bordo mavili yönetim, kendilerini 37 yıl sonra şampiyon yapan teknik direktör Abdullah Avcı ile yola devam kararı aldı. İşte yaşananlar...

"Hastalıklı bir durum var"

Alanyaspor'a 5-0 kaybedilmesinin ardından Abdullah Avcı, basın toplantısında "Hastalıklı bir durum var. Geçici bir durum gibi gözükmüyor. Kendimle ilgili bir değerlendirme yapacağım” ifadesini kullandı. Bu sözler istifa sinyali olarak yorumlandı.

Ağaoğlu: Ani karar verme

Avcı'yı bu sözlerinden sonra Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu telefonla aradı. Ağaoğlu, Avcı'ya "Ani bir karar verme, sakin ol" dedi ve yüzyüze her şeyi konuşacaklarını söyledi. Trabzonspor'un önde gelen isimleri de Avcı'yı arayarak destek mesajı verdi.

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Takım kaptanlarından Avcı'ya ziyaret

Trabzonspor'un takım kaptanları Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas ve Marek Hamsik, Alanyaspor yenilgisinin ardından Abdullah Avcı'nın evine ziyaret gerçekleştirdi. Oyuncular, şampiyonluğu hatırlatarak Avcı'dan devam etmesini istedi.

Taraftarlar Avcı'nın evinin önünde

Trabzonspor taraftarı da Avcı'nın gitmemesi için bir organizasyon düzenledi. Avcı'nın Yomra'daki evinin önüne giden yüzlerce taraftar teknik direktöre destek gösterisi yaptı.

Abdullah Avcı kalmaya karar verdi

Gün boyu yaşananlardan sonra taraftarın desteğiyle Abdullah Avcı kalmaya karar verdi. Taraftara balkon konuşması yapan Avcı, "Mücadeleye devam edeceğiz" diyerek kararını duyurdu.

İstanbul'da zirve! 5 oyuncu yolcu

Ertesi sabah Avcı, İstanbul'a gelerek başkan Ahmet Ağaoğlu ve asbaşkan Ertuğrul Doğan’la görüştü. zirvede kadro dışı kararı çıkmazken Yusuf Yazıcı, Stefano Denswil, Jens Stryger Larsen, Djaniny ile Enis Bardhi ile ara transfer döneminde yolların ayrılmasına karar verildi.

Ağaoğlu: Sorunları masaya yatırdık

Görüşmenin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yazılı bir açıklama yaptı. "Sorunları masaya yatırdık. Çözüm önerilerini ve alınması gereken tedbirleri tartıştık. Trabzonspor camiası endişe etmesin" diyen Ağaoğlu, Abdullah Avcı'ya güvendiklerini açıkladı. (Ajansspor)



