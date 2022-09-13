Abdullah Avcı: Neden bunları yaşadığımızı sorgulayacağız

Süper Lig 'in 6. hafta kapanış mücadelesi müthiş bir maça ev sahipliği yaptı. Adana Demirspor sahasında Trabzonspor 'u son dakikada Samet Akaydın'ın attığı golle 3-2 yendi. Bu skorla Bordo Mavili ekip son 7 resmi maçında sadece bir galibiyette kaldı ve kötü formunu sürdürdü. Bu sezona oldukça iyi bir giriş yapan ev sahibi Adana Demirspor ise taraftarının önünde aldığı bu kritik 3 puanla iyi gidişatını devam ettirdi.

Adana Demirspor'a 3-2'lik skorla mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Oyunda kaybetme gibi bir durum yokken, yine geçişten iki tane gol yiyorsun. Sağlıklı gitmeyen bir durum var. Çok alışık olmadığım bir durum. Kafamızı kaldıracağız, herkes kendini sorgulayacağız. Tekrar bunun içinden çıkacağız."

"Eksikler formumuzu etkilemedi. Rakibi tebrik ederim. Müthiş bir frikik golüyle geri düştük. Oyunu tamamen elimize alacakken iki gol yedik. En çok çalıştığım konu geçiş oyunları olmasına rağmen, kontradan iki gol yiyemeyiz."

'Geri bu kadar koşamayız'

"Ne seyahat ne de sakatlıkları bahane etmem. Rakibi tebrik edelim. Oyunda denge önemli ama müthiş bir frikik golüyle geriye düştük. Dengeyi bulduk. İkinci yarı oyunu ele alacakken, geçişten iki gol yedik. Rakibe bu kadar uzak kalamayız. Geri bu kadar koşamayız."

"Trabzonspor geçen sezonun şampiyonu. Neden bunları yaşadığımızı sorgulayacağız, ben de kendimi sorgulayacağım ve bunun içinden çıkacağız."











