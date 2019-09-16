Abdullah Avcı: 'Mücadelemiz devam edecek'

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adamı Abdullah Avcı, önceki akşam Gaziantep Gazişehir mücadelesinde aldıkları 3-2’lik mağlubiyet sebebiyle üzgündü.

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla kaybedilen 3 puan sebebiyle üzüntüsünü dile getiren Avcı’nın, soyunma odasında ise oyuncularına moral verdiği bildirildi.

Deneyimli çalıştırıcının, “Futbolda kötü oynanan maçlar da kaybetmek de var. Oyun planından kopmadık. Biz, bu planımızı uygulayarak mücadelemize devam edeceğiz” sözlerini sarf etti.

Avcı’nın, oyuna dahil olmasının ardından attığı golle takımın hücum hattına hareket kazandıran Umut Nayir’la da özel olarak görüşüp tecrübeli futbolcuyu tebrik ettiği ifade edildi.

Topla oynamada büyük fark

Siyah-Beyazlılar, karşılaşmayı 6. dakikada Vida ve 75. dakikada Elneny’nin kırmızı kart görmesiyle 9 kişi tamamlamasına rağmen maç istatistiklerinde rakibine büyük üstünlük sağlaması dikkat çekti.

Gaziantep’ten puan alamadan dönen Kara Kartal’ın, istatistiksel olarak rakibine karşı en önemli üstünlüğü, topla oynama oranı oldu. Beşiktaş, yüzde 63’e yüzde 37’lik oran üstünlüğüyle mücadeleye ağırlığını koysa da sonuç olarak istediğini alamadı.

Süleyman Hatısaru