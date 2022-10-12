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Avcı'nın Monaco maçı planı!

Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, yarınki Monaco mücadelesinde kadroyu değiştirmeye hazırlanıyor. İleri uçta kart cezalısı Maxi Gomez’in yerine Umut Bozok olacak. Sağ kanatta ise Djaniny’nin başlaması bekleniyor.

12 Ekim 2022, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Avcı'nın Monaco maçı planı!

Kasımpaşa maçından 1 puanla ayrılan Trabzonspor ’da gözler tamamen Monaco maçına çevrildi. Karadeniz ekibi, yarın akşam UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda Fransız ekibini konuk edecek. Deplasmandaki maçtan 3-1’lik yenilgiyle dönen Fırtına, bu kez rakibini yenip, ilk 2 hedefi doğrultusunda yeniden iddialı konuma gelmek istiyor. Trabzonspor’un hocası, kadroda birtakım değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

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Umut Bozok, bu sezon çıktığı 6 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Monaco’daki maçta kırmızı kart gören Maxi Gomez’in yerine Umut Bozok 11’de olacak. Sağ kanatta ise Djaniny’nin başlaması bekleniyor. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı’nın sağ kenardaki performansından memnun olmayan Avcı, Djaniny’yi burada kullanmayı düşünüyor.

Abdullah Avcı, lige iyi başlayamayan Djaniny Semedo’dan artık patlama bekliyor.

Aynı orta saha...

Orta sahada Hamsik-Siopis-Bakasetas üçlüsünün bozulması beklenmiyor. Sol kanatta Trezeguet’nin yeri garanti. Savunmada alternatifi olmayan bekler Eren Elmalı ve Larsen yine 11’de olacak. Stoperde ise Bartra’nın yanında Denswil’in forma giymesi yüksek ihtimal.


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