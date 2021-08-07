Sezonun ilk resmi maçına UEFA Konferans Ligi’nde çıkan Bordo-Mavililer, Molde karşısında 3 kez öne geçmesine rağmen galip gelemedi. Uzatmalarda Bakasetas’ın kaçırdığı penaltı sonrası sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrılan Fırtına, özellikle ikinci yarıda çok net fırsatlar yakaladı, tüm hücum istatistiklerini de alt üst etti. 90 dakikanın ardından soyunma odasında takımına moral veren teknik direktör Abdullah Avcı, “Kaybedilen bir şey yok. Moralli olun. İyi oynadık, hücumda çok istekliydik, çok fırsat yakaladık. Bu kadar pozisyonun karşılığı elbette daha farklı bir skordu. Ancak durmak yok. Çalışacağız. Elinizden geleni yaptınız. Size inanıyorum ve güveniyorum. Norveç’te turu geçeceğiz ve bu işi bitireceğiz” dedi.

‘Bize yakışmayan hatalar’

Takım savunmasında yaptıkları basit hatalara da değinen tecrübeli hocanın, “3 isabetli şut imkanı verdik, 3’ü gol oldu. Bize yakışmayan basit hatalar. Bunların üzerinde duracağız. Hepsini analiz edeceğiz ve düzelteceğiz. Takım halinde hücum, takım halinde savunma... Bundan asla ödün vermemeliyiz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.