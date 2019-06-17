A Spor'un haberine göre Abdullah Avcı, siyah beyazlı yönetimden Medipol Başakşehir'de forma giyen orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir'in transfer edilmesini istedi.

Turuncu lacivertli kulübün altyapısından yetişen 31 yaşındaki oyuncu bu sezon oynadığı futbolla A Milli Takım'ın ilk 11'inde de kendine yer buldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'yı evinde 2-0 mağlup ettiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Tekdemir, İzlanda maçında ise sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

Bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla 34 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu bu maçlarda 1 asist yaptı.