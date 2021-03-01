Abdullah Avcı: Maçın hakkı beraberlikti

Trabzonspor’un teknik patronu, maçtan sonra yaptığı açıklamada ilk 30 dakikada planlarını sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Abdullah Avcı, “Fenerbahçe’ye baskı yapmak istiyorduk. Ancak doğru zamanda ve beraber baskı uygulayamadık. Fenerbahçe, teknik kapasitesi yüksek oyuncularıyla bunu çabuk kırdı. Ancak 35 ile 45. dakikalar arasında toparlandık” diye konuştu.

‘Basit bir top kaybı’

Başarılı teknik adam, ikinci yarıyla ilgili olarak ise, “Yediğimiz gole kadar olan bölüm, oyunda belki de en iyi oynadığımız, en iyi hissettiğimiz dönemdi. Basit bir top kaybıyla geçişten yediğimiz bir gol var. Oyunda aslında her şey dengeliydi. Fenerbahçe bizden 1-2 pozisyon daha fazla girdi onları da Uğurcan kurtardı. Son bölümde sistem değişikliği yaparak ceza sahasında kaotik ortamdan pozisyonlar çıkarmaya başladık. Direkten dönen topumuz var. Berabere bitebilecek bir maçı maçı kaybettik. Bunun üzüntüsü var” ifadelerini kullandı.

‘Fenerbahçe’ye vermişlerdi’

Avcı, bu yenilgiden dersler çıkararak yola devam edeceklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı son olarak Bakasetas’ın pozisyonunun aynısında, Fenerbahçe’nin Rize’de penaltı kazandığını dile getirdi.



