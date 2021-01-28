Abdullah Avcı maç sonrası omuzlarda!

Süper Lig’de Bordo-Mavili takımı zirve yarışına sokan ve 12 maçta tam 27 puan kazandıran Abdullah Avcı, bu müthiş çıkışı kupayla taçlandırdı. Daha önce 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF takımı ile şampiyonluk yaşayan, 2005’te de U17 Milli Takımımız’ı Avrupa Şampiyonu yapan tecrübeli teknik adam, kulüp düzeyindeki ilk kupasını Trabzonspor’da kazandı. Hemde 11 yıl çalıştırdığı eski takımı Başakşehir’e karşı... Karşılaşmanın ardından Trabzonspor futbolcular büyük sevinç yaşarken, teknik direktör Abdullah Avcı´yı omuzlara alarak havaya attı. Kupa töreninde herkes gibi çok mutlu olan Abdullah hoca, basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

‘Kasketi taktım çünkü...’

Avcı, “Kupayı önce Trabzon şehrine ve taraftarına ardından da Abdülkadir Ömür’e armağan ediyoruz. İyi bir rakibe karşı oynadık. Zor karşılaşmaydı ama üstün taraftık. Kazanmayı hak ettik. Hem camiaya, hem ekibe, hem oyuncu grubuna hayırlı olsun. Kulüpte dolaşırken çok güzel kupalar vardı. Müzeyi gezerken ben de tarihte yer almak istiyorum demiştim. Masanın üstünde de Ahmet Suat Özyazıcı hocamın kupalı ve kasetli fotoğrafı vardı. Ben de bugün maçın ardından kasketi taktım” dedi.

Rotayı Beşiktaş’a çevirdi

Rotayı hafta sonundaki Beşiktaş derbisine çevireceklerini söyleyen 57 yaşındaki çalıştırıcı, “Yarış devam ediyor. 3 gün sonra çok önemli bir maç var. Gelişerek devam ediyoruz. İvme kazanıyoruz. Özgüvenimiz yerinde. Her maça kazanmak için çıkıyoruz” yorumunu yaptı. İlk kupasını kazandığı hatırlatılan Avcı, “Kupa sayısı çok tartışılacak şeyler. Kupa alıp, saygı da görüyorsan ne mutlu. Mesleki anlamda Trabzonspor’da tatmin yaşıyorum. İyi şeyler yapacağız” diye konuştu.

Başkan Ağaoğlu: Devamı gelecek

Trabzonspor’un patronu Ahmet Ağaoğlu, “6 ay arayla aldığımız ikinci kupa. Devamı da gelecek inşallah” dedi. Başkan, taraftarların beklediği takviyelerle ilgili ise, “Transfer dönemi daha bitmedi” sözleriyle mesajı verdi.

Teknik heyetin ve oyuncuların sahadaki sevincine ortak olan ve kupa töreninde yer alan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, herkesi tek tek kutladı. Stat çıkışında basın mensuplarına konuşan Ağaoğlu, “Bu statta kupa almaya devam ediyoruz... Hocamızı ve futbolcuları kutluyorum. Açıkçası uzatmaya gidecek diye endişem vardı. Çünkü hafta sonu Beşiktaş derbisi var. Neyseki arkadaşlar 2 çok güzel golle bitirdiler. Bu camia her zaman en iyisini hak ediyor. 6 ay arayla aldığımız ikinci kupa. İnşallah devamı da gelecek” ifadelerini kullandı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile aralarında ‘Visca’ esprisi olduğunu belirten, “Visca’yı vermişssiniz dedim. O da hayırlı olsun dedi. Şaka bir yana yok öyle bir şey. Ne İrfan Can ne de Visca Trabzonspor’un gündeminde olan oyuncular değil. 8-10 milyon Euro bonservis verecek finansal yapı yok. Kadroya dahil olacak oyuncular konusunu hocamıza sorarsanız daha sağlıklı olur. Transfer dönemi daha bitmedi. Bitsin, öyle değerlendiririz” dedi.