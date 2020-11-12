Abdullah Avcı: ‘Lig yeni başlıyor’

2.5 senelik sözleşmeye imza attıktan sonra önceki akşam Trabzon’a ayak basan teknik direktör Abdullah Avcı, dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeydi. Sabah saatlerinde mesaiye başlayan tecrübeli hoca, ilk iş olarak kulüp çalışanları ve personelle tek tek tanıştı. Ardından antrenmanın başlamasına yakın oyuncularıyla biraraya gelen Avcı, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başarılı teknik adamın, “Böylesine yetenekli, hırslı ve başarı isteyen bir futbolcu grubuyla beraber olmaktan mutluyum. Buraya kesinlikle yabancı değilim. Hem bireysel olarak hem de takım anlamında neler yapabileceğinizi çok iyi biliyorum. Hiçbir değişim elbette kolay olmuyor. Ancak zamanla birbirimizi daha iyi anlayacağız” dediği öğrenildi.

‘Sizlere çok inanıyorum’

Ligde kalan 8 haftalık bölümü bir kenara bırakan ve beyaz sayfa açan Avcı, “Bu milli arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Çok çalışacağız. Her geçen gün daha fazla çabalayacağız. Sizlere çok inanıyorum. Hakettiğimiz noktaya ulaşacağız. Bizim için lig yeni başlıyormuş gibi bakalım ve sadece kendi işimize odaklanalım” sözleriyle ilk mesajlarını verdi.