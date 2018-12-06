Abdullah Avcı: Kupa da bizim için hedeflerden biri

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Abdullah Avcı, "Deplasmanda, iki ayaklı bir maçta gollü beraberlik avantaj gibi gözükse de iyi bir takıma karşı İstanbul’da hem tedbirlerimizi alıp hem de kazanmak için uğraşacağız." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor’a ligdeki mücadelesinde başarılar diledi.

Tarihlerinde iki defa Türkiye Kupası finali oynadıklarını ancak kazanamadıklarını belirten Avcı, "Kupa da bizim için hedeflerden biri." diye konuştu.

Abdullah Avcı, sahada zorlu bir mücadele verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Deplasmanda, iki ayaklı bir maçta gollü beraberlik avantaj gibi gözükse de iyi bir takıma karşı İstanbul’da hem tedbirlerimizi alıp hem de kazanmak için uğraşacağız. İki takım adına da yorucu bir maç oldu. Kırmızı kartlar, iki takım adına da iyi olmadı. Son maçı oynamıyoruz, ligin daha 20 maçı var. Biraz daha sakin kalmamız gerekiyor. Şu an için deplasmandan gollü beraberlik avantaj gibi gözükse de iyi bir takımla ikinci maçı yapacağız."