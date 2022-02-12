Süper Lig 'de 25. haftasında ligde en fazla tek farklı galibiyet alan iki takımı Trabzonspor (11) ve Konyaspor (8) karşı karşıya gelecek. Ligde istatistikleri alt-üst eden bordo mavili ekip şampiyonluğun en büyük favorisi. Karadeniz fırtınası ligde 17 maçla en fazla galibiyet alan takım olurken 42 golle en fazla gol atan 2 takımından biri konumunda.

Ligin formda takımlarından Konyaspor son 7 maçın 6'sını kazanırken sadece 1 yenilgi aldı. İlhan Palut'un öğrencileri son 3 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi. Yeşil-beyazlı ekibin kalesini en uzun gole kapattığı seri Mart-Nisan 2018 yılında 5 maç.

Trabzonspor cephesinde ise o zaman Başakşehir başında olan Abdullah Avcı, 2007 Ekim ayında Konyaspor 3-2 kaybettikten sonra Konyaspor'a karşı çıktığı 19 karşılaşmada mağlubiyet almazken bu seride 11 galibiyet 8 beraberlik aldı.