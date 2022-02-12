Abdullah Avcı Konyaspor'a kaybetmiyor
Süper Lig'in 25. hafta zirve mücadelesinde lider Trabzonspor sahasında ligin ikincisi Konyaspor'u ağırlayacak. Karadeniz ekibi kendi sahasında oynadığı son 8 maçın tamamında rakip ağları sarsma başarısı gösterdi.
Süper Lig 'de 25. haftasında ligde en fazla tek farklı galibiyet alan iki takımı Trabzonspor (11) ve Konyaspor (8) karşı karşıya gelecek. Ligde istatistikleri alt-üst eden bordo mavili ekip şampiyonluğun en büyük favorisi. Karadeniz fırtınası ligde 17 maçla en fazla galibiyet alan takım olurken 42 golle en fazla gol atan 2 takımından biri konumunda.
Ligin formda takımlarından Konyaspor son 7 maçın 6'sını kazanırken sadece 1 yenilgi aldı. İlhan Palut'un öğrencileri son 3 karşılaşmada rakiplerine gol izni vermedi. Yeşil-beyazlı ekibin kalesini en uzun gole kapattığı seri Mart-Nisan 2018 yılında 5 maç.
Trabzonspor cephesinde ise o zaman Başakşehir başında olan Abdullah Avcı, 2007 Ekim ayında Konyaspor 3-2 kaybettikten sonra Konyaspor'a karşı çıktığı 19 karşılaşmada mağlubiyet almazken bu seride 11 galibiyet 8 beraberlik aldı.