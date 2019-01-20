Abdullah Avcı: Kilitlendiğimiz konu 31 Mayıs, şampiyon olmak!

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"İlk 15 dakikadan sonra doğrular..."

Kaptanımız Emre Belözoğlu'nun dayısını kaybettik sabah saatlerinde... Samsunspor'un kaza geçirdiği dönemde de ben futbol oynuyordum. Aramızdan ayrılanları saygıyla anıyorum. Trabzonspor'la nerede oynarsan oyna zor maçtır. Bugün çok bireysel oynadık. Rakibin şiddetli baskısından değil bizim bireysel oyunumuzdan topları kaybettik ama 15 dakikadan sonra doğru seçenekleri tercih ettik. Golde Robinho'nun doğru koşu yapması, topa hiç dokunmadan katkı vermesi, ikinci golde doğru pas yapmamız.

"Bitirmemiz lazımdı"

3-0'dan sonra oyunu bitirmemiz lazımdı ama yine bireysel bir hata yaptık. Geçişlerde top kaybı yaptık. Bu olunca da Trabzonspor ileride 4 kişi olduğu için çok fazla geri koşmak zorunda kaldık.

"Tek düşüncemiz şampiyonluk"

Robinho çok koştu bugün. Emre Belözoğlu da öyle. Bölüm bölüm iyi oynadık. Deplasmanda 4 gol atmak hiç kolay değildir. İkinci yarıya başlarken böyle galip gelmek mutlu ediyor. Çok önemli. Kalitemiz ve kadro rekabetimiz artmış vaziyette. Bu şekilde oynamaya ve topa sahip olmaya devam edeceğiz. Hafta içi kupa maçımız var. Onu düşünüyoruz. Bu galibiyetin önemli olması için Kasımpaşa maçını da kazanmamız gerekiyor. Tek düşüncemiz şampiyonluk.