Abdullah Avcı: Kazanmak için buradayız!

Abdullah Avcı'nın maç öncesi Beinsports'a açıklamaları şu şekilde:

Gelişen bir takımız. Hem savunma hem geçişler, adım adım gelişiyoruz. Grup enerjisi çok iyi. Kupayla şehre dönmek de çok iyi oldu bu anlamda... Bugün burada iştahı olan, iyi olan bir takıma karşı varlığımızı hissettirmek ve kazanmak için buradayız.

Bakasetas bu ligi iyi biliyor. Takımı biliyor. Biz de onu biliyoruz. Oyunun gidişatına göre kullanabiliriz. Berat Türk futbolunun kazandığı yeni oyunculardan biri olacak. Onun için adım adım, önce burası, sonra Milli Takım ve sonra da uluslararası sahnede onu görmek istiyoruz.











