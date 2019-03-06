Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'ı hedef aldı. Spor Toto Süper Lig lideri Başakşehir’in teknik direktörü Abdullah Avcı, cumartesi günü oynayacakları Fenerbahçe maçı ve kalan son 10 lig maçı ile ilgili görüşlerini Posta gazetesinden Faik Gürses'e anlattı.

Lig maratonunda uzun planlar yapmadıklarını vurgulayan Abdullah Avcı, “Maç maç gidiyoruz. Bir hafta, iki hafta, 3 hafta sonraki rakibi değil, o haftaki rakibi düşünüyor ve buna göre hazırlanıyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Şimdi öncelikli hedefimiz Fenerbahçe” dedi.

Kazandıkça şampiyonluktaki rakipleri Galatasaray’ı sıkıntıya soktuklarını ifade eden Avcı şöyle devam etti:

8 puan farkla önemli bir avantaj yakaladık. Bir anlamda ligde bizim 8, onların 10 maçı var. Biz kazandıkça onların kimyası bozulacak. Nitekim, Erzurumspor maçının sonundaki görüntü bunu ispatlıyor.

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