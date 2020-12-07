Abdullah Avcı: Kazandığımız maçlardan daha iyiydik

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Oyunu değerlendiricek olursak, 3. haftadayız. Aslında daha olumlu mesajlar veen bir takım vardı. Sivasspor ligin fizik kalitesi yüksek bir takım. İlk yarı bir geçişten golü bulduk. Savunmayı da iyi kapatmıştık, pozisyon da vermedik. İkinci yarıda maçı koparabilecek pozisyonları da yakaladık, atamadık. Rakibi biraz daha koşturabilseydik farklı olurdu. Bir kenar topunda, ki doğru dizilmiştik, golü yedik. Bu uzun bir yarış. Ben oyunun bütününden, kazandığımız maçlara oranla daha fazla memnunum.

"Sabır bekliyoruz"

Çok tekrar isteyen bir iş bu. Dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Play Station'da bile artık tekrar gerekiyor. Bugün orta sahamız da çok iyi oynadı. Savunmamız da iyiydi. çok tekrar gerekiyor. Oyun bir yönüyle oynanmıyor. 3 hafta oldu geleli, belki 15 hafta bunları çalışacağız. Sabır bekliyoruz. Ligin en çok gol yiyen takımından pozisyon vermeyen bir takıma döndük.

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