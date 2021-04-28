Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe'ye konuk olan Trabzonspor, Ekuban'ın 88'de attığı golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Deplasmandaki yenilmezlik serisi 16 maça çıkan Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. İzmir'e kazanmak için geldiklerini belirten Avcı, ''Buraya kazanmak için gelmiştik. Trabzonspor her maçını kazanmak için oynar. Kalan 3 maçı da kazanıp ligi noktalamak istiyoruz.'' dedi ve ekledi:

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'Verilen tepki önemli'

''Bence önemli olan kırmızı karttan sonraki formasyon değişikliği. Verilen tepki önemli. Kazanma, tekrar geri dönme... Trabzonspor, her maçını kazanmak için oynar ve öyle de oynayacaktır. Bunların hepsi gün için ama önümüzdeki sene ile de ilgili.''

'Kalan maçları da kazanarak kapatmak istiyoruz'

''Kaybetmemek önemli ama biz buraya kazanmak için gelmiştik. Önümüzdeki hafta bayız. Kalan maçları da kazanarak kapatmak istiyoruz. Bence geldiğimiz günden beri her şeyimiz öne doğru gelişiyor. Bu oyun, organizasyon oyunu ve çok kolay değil. Bu tekrarların gerektiği bir oyun. Hem savunma hem hücum anlamında gelişen oyunumuz var. Ama rekabet ortamını artıracak oyuncu çalışmalarını da yapıyoruz.''

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