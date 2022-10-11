Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçına 2 değişiklikle çıktı

Trabzonspor , Süper Lig ve Avrupa Ligi olmak üzere haftada 2 maç yapıyor. Bu nedenle yoğun bir fikstürden geçen Bordo-Mavililer'de teknik patron Abdullah Avcı buna rağmen kadroda fazla rotasyon yapmadı. Fırtına, geçtiğimiz perşembe günü Monaco deplasmanına çıkmıştı. O karşılaşmada sahaya çıkan 11 ile dün Kasımpaşa mücadelesinde görev yapan kadro arasında sadece 2 değişiklik vardı. Avcı, stoper Stefano Denswil ile orta saha oyuncusu Enis Bardhi'yi dün kulübeye çekti. Bu ikilinin yerine, savunmanın ortasında Vitor Hugo, orta alanda ise Anastasios Bakasetas 11'de görev yaptı. Ancak Fırtına, ilk yarıda Kasımpaşa karşısında vasat bir görüntü çizdi.

İkinci yarı risk aldı

Abdullah Avcı oyuna ilk müdahalesini devre arasında soyunma odasından çıkarken yaptı. Siopis kenara geldi, Djaniny oyuna dahil oldu. 60. dakikada ise Yusuf Yazıcı ile Marek Hamsik çıkarken, yerlerine Jean-Philippe Gbamin ve Umut Bozok dahil oldu. Tecrübeli teknik adam bu hamleyle birlikte risk aldı ve hücum hattı Trezeguet-Gomez-Umut-Djaniny dörtlüsünden oluştu. Son değişiklikler ise 74'te Bartra-Bardhi, 83'te ise Gomez-Abdülkadir şeklinde oldu.

Uğurcan'a iş düşmedi

Uğurcan Çakır, bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Milli file bekçisi, son Monaco maçında kalesinde 3 gol görmesine rağmen yaptığı 5 kurtarışla farkın açılmasını önlemişti. Uğurcan'a Kasımpaşa mücadelesinde fazla iş düşmedi. Başarılı kaleci, kalesine gelen tek isabetli şutta gole izin vermedi. 26 yaşındaki file bekçisi, 0-0 biten Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte bu sezon ligde 7. maçta 3. kez kalesini gole kapatmayı başardı.

Gomez yine boş geçti

Maxi Gomez, perşembe günkü Monaco maçında 11. dakikada kırmızı kart görmüştü. Uruguaylı golcü, dün Kasımpaşa mücadelesine yine 11'de başladı. Avrupa'da ağları sarsmasına rağmen ligde henüz gol sevinci yaşayamayan 26 yaşındaki forvet, bu şanssızlığına Paşa karşısında son vermek istiyordu. Ancak yine olmadı .Gomez, oyunda kaldığı 83 dakikada 2 şut denemesinde bulundu, 1'i savunmadan döndü 1'i de dışarı çıktı.

5 futbolcu kadroya giremedi

Bordo-Mavililer'de Kasımpaşa karşısında sakat isimlerin dışında 5 oyuncu kadroda yer almadı. Paşa'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat, eski takımı ile yeni takımı arasındaki mücadeleyi tribünden takip etti. Abdullah Avcı, Hüseyin Türkmen'in yanı sıra genç futbolcular Taha Altıkardeş, Kerem Şen ve Emrehan Gedikli'yi de Kasımpaşa mücadelesinin kadrosuna almadı.

Larsen'in çabası kazanmaya yetmedi

Fırtına'da dünün iyi isimlerinden biri Jens Stryger Larsen oldu. Danimarkalı sağ bek, tam 89 kez topla buluşarak bu alanda Bakasetas ile birlikte sahanın en iyisiydi. Larsen ayrıca 64 pas denemesinin 58'inde başarılı oldu ve yüzde 91'lik isabet yakaladı. 31 yaşındaki futbolcu, 4 ikili mücadelenin 2'sini, 2 hava topunun tamamını kazandı. Larsen, arkadaşlarına 2 şut pası verirken,4 orta denemesinde ise isabet sağlayamadı.