Trabzonspor'un başında son beş lig maçını kazanan ve takımı 4.sıraya kadar taşıyan aynı zamanda da TFF Süper Kupa maçında Başakşehir'i geçip kulüp kariyerinin ilk kupasına uzanan Abdullah Avcı, Trabzonspor'da 15 lig maçında 36 puan topladı ve kariyerinin en iyi Süper Lig puan ortalamasına ulaştı

"Karadeniz’in dalgalı denizine seçtim" demişti...

Trabzonspor ile sözleşme imzalamadan önce adı Antalyaspor ile anılan ancak bordo-mavili takımı seçen Abdullah Avcı, basın toplantısında, "Trabzonpor’un başarısı için varım. Dingin denize değil Karadeniz’in dalgalı denizine çıktım. Buranın başarısı için varım. Birçok takımdan teklif aldım. Ama Trabzonspor’dan teklif alınca sabaha kadar uyku uyuyamazsın. Dingin denizden Karadeniz’in dalgalı denizini seçtim” diyerek sözlerini tamamladı.

Abdullah Avcı maç başına 2,35 puan ortalaması ile en iyi puan ortalamasına ulaştı. Başakşehir ile şampiyonluk ve zirve yarışı kovalayan Abdullah Avcı, bu seviyelere ulaşamamıştı.

İşte sezon sezon Abdullah Avcı'nın ortalamaları:

2,35 - 2020/21 - Trabzonspor (15 maç)

1,67 - 2019/20 - Beşiktaş (18 maç)

1,97 - 2018/19 - Başakşehir (34 maç)

2,12 - 2017/18 - Başakşehir (34 maç)

2,15 - 2016/17 - Başakşehir (34 maç)

1,74 - 2015/16 - Başakşehir (34 maç)

1,74 - 2014/15 - Başakşehir (34 maç)







