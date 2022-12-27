Abdullah Avcı kariyer rekoru kırdı!

Bordo-mavili takımı 38 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı, kariyer rekorlarına yenilerini ekliyor... Trabzonspor’un deplasmanda en uzun kaybetmeme ve en uzun liderlik serilerinin sahibi olan Avcı, Fırtına’nın 3 büyük rakibine aynı sezonda en çok puan farkı atan teknik adam olmayı da başarmıştı. Tecrübeli hoca, iç sahada kariyerinin en uzun yenilmezlik serisine de Trabzonspor’da ulaştı. Karadeniz ekibi, Akyazı’da tam 32 maçtır ligde kaybetmiyor. 2 yıllık Trabzonspor kariyerine büyük başarılar ve kupalar ekleyen Avcı, Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş ’a karşı 10 maçtır yenilmiyor.

18 galibiyeti var

Avcı, geçmiş döneme bakıldığında da 3 büyüklere karşı oldukça başarılı. Abdullah hoca, hem Başakşehir hem de Trabzonspor’un başında 3 büyükleri konuk ettiği 35 maçın sadece 9’unu kaybetti. Başakşehir döneminde 28 iç saha mücadelesinde 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi alan Avcı, Trabzonspor’la Akyazı’da çıktığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Aslıhan Çil



