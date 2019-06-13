Abdullah Avcı kaleye transfer istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı transfere ‘1 numara’dan başlıyor.

Tolga Zengin’in ayrılmasının ardından Loris Karius’u zorlayacak yerli bir kaleci isteyen Avcı’nın aklında üç isim var: İstanbulspor’dan 1994 doğumlu Alperen Uysal, Çaykur Rizespor’un 1995 doğumlu eldiveni Gökhan Akkan ve Evkur Yeni Malatyaspor’dan 1989 doğumlu Ertaç Özbir.

Bu isimlerden Ertaç’ın ismi siyah beyazlılarda daha önce de gündeme gelmişti. Beşiktaş yönetimi kısa süre içinde bu üç ismin kulüpleriyle temasa geçecek. (Hürriyet)