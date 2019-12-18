Süper Lig’de 15. haftayı 2-0’lık Yeni Malatya mağlubiyetiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar’ın, 6 haftalık galibiyet serisi bu sonuçla sona ermişti. Vodafone Park’ta alınan şok yenilgi sebebiyle lider Sivasspor’la arasındaki fark 6’ya çıkan Kara Kartal’da gözler, şimdiden pazar günü Fenerbahçe’yle oynanacak derbiye çevrildi. Dün Erzincan yolculuğu öncesinde futbolcularla bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör Abdullah Avcı, kupanın ardından ligde de kazanmaları gerektiğini söyledi.

‘Telafi etmek bizim elimizde’

Yeni Malatya karşısında alınan yenilgiyi bir yol kazası olarak nitelendiren Avcı, “Kadıköy’de kazanıp bu mağlubiyeti telafi etmek bizim elimizde. Buna inanıyorum ve sizlere de güveniyorum. Daha iyi futbol oynayan ve daha yukarı seviyede bulunan taraf biziz. Sadece kendi oyunumuza bakarsak istediğimizi alırız. Galibiyetten başka bir sonucu kimse aklının ucundan bile geçirmesin” ifadelerini kullandı. Futbolcuların da hocalarına bu konuda güvence verip tekrar kazanmaya devam edeceklerini söylediği öğrenildi.

Orhan Yıldırım

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