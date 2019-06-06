Siyah beyazlılarda transferde yabancı oyuncu atağı da başladı. Gary Medel'in ayrılma ihtimalinin bulunması ve Atiba Hutchinson'ın yükünü alacak bir orta saha oyuncusu transferi yapılması düşünülürken, aranılan oyuncu Rusya'da bulundu. Sezonu Krasnodar'da tamamlayan Burkina Faso'lu Charles Kabore ile ilgilenen siyah beyazlıların oyuncu için nabız yokladığı öğrenildi.

Öte yandan 1 yıllık kontratı bulunan Loris Karius'un takımda kalacağı bilgisine ulaşılırken Alman file bekçisinin İstanbul'da mutlu olduğu öğrenildi. (Bein Sports)