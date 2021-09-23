Abdullah Avcı: İvmeyi gelişerek devam ettirmek istiyoruz

Süper Lig 'in 6. haftasında Trabzonspor , deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunurken yakaladıkları ivmeyi sürdürmek istediklerini belirtti.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

"Mağlup olmayan iki takım. Konyaspor, geçen seneki kadrosunu koruyup ve üstüne 1-2 tane de takviye yapıp ama önemli olan bir oyun organizasyonunu geliştirmeye çalışıyorlar. Şu ana kadar da bunun karşılığını alıyorlar. Doğru bir takım savunması yapmaya çalışan tamamen bir geçiş takımına karşı oynayacağız. Hem zihinsel hem fiziksel olarak iyi dinlendiğimizi düşünüyorum. Bugün özellikle sabır ve akıl bizim için çok önemli. Zemin bunun için çok uygun. Onun için teşekkür ediyorum. Umarım bütün statların zeminleri böyle olur. Topa sahip olup sabırlı olmak, pas hatası yapmamak bizim için önemli. En önemlisi hücum oynarken savunma güvenliğini nasıl alacağımız olacak. Çünkü bir geçiş takımına karşı oynayacağız. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış, hedef vardır. Bugün de kazanarak yakaladığımız ivmeyi gelişerek devam ettirmek istiyoruz. Hazırız, zihinsel olarak da hazırız"

"Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz için gün gün bakıyoruz. Bu hafta sonu olmayacaklar. Sonrasına bakacağız. Geniş bir kadro kurduk. Derinliği var. Fırsat herkese gelecek ve geliyor da"