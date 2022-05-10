Abdullah Avcı isyan etti: Biz bu ülkenin şampiyon takımıyız

Süper Lig 'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor , Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 4-2'lik mağlubiyet ile ayrılarak kupaya veda eden Bordo-Mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendirerek konuşmasına başlayan Abdullah Avcı, "Oyuna penaltı ve golle başladık. Böyle şiddetli bir baskıyı bekliyorduk. Kayserispor'un en önemli hedeflerinden birisi kupa. Oyunun son bölümünde bizim gibi bir takımın o golleri yememesi gerekiyordu. Penaltı pozisyonunu net göremedim bir şey diyemem." sözlerini dile getirdi.

"Biz bu ülkenin şampiyon takımıyız"

Maçta yaşanan olaylara da değinen tecrübeli teknik adam, "Kayserispor'u tebrik ediyorum ama biz bu ülkenin şampiyon takımıyız. Geçen hafta Hatay'a gittik, en azından bir saygı gördük. Bu ülkenin de takımıyız. Kontrol edilmiyor mu stadyuma girilirken bilmiyorum. jeton, pet şişe... Her şeyi yedik kafamıza. Ben bu ligin saygı bekleyen bir takımıyım. Kazananı tebrik ediyoruz ama öteki tarafı ayıralım. Hakikaten bugün çok üzüldüm. Futbolun gelişimi adına, futbol adına üzüldüm. Kayserispor'a finalde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



