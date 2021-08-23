Abdullah Avcı: İstikrarlı bir takımla oynayacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig 'in 2. haftasında oynayacakları Sivasspor maçı öncesi yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Avcı karşılaşmayla ilgili, "Sivasspor, senelerdir istikrarlı ve iyi bir oyun oynayan, 2-3 senedir de Avrupa kupalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bir takım. Başlarında da çok deneyimli Rıza hoca var. Hocayla beraber ivme kazanmış durumdalar. İki takım da yoğun bir trafik yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam seyircili maçlarla ilgili de "1.5 yıl oldu pandemi süreci nedeniyle seyircisiz oynanan bir lig var. Aşılama çok değerli, aşı olmayanlar stadyuma gelemiyorlar. Biz burada taraftarımızı görmek istiyoruz, lütfen aşılamayı hızlandıralım" diye konuştu.