Abdullah Avcı: İsteğimizi beceriyle birleştiremedik

Abdullah Avcı'nın yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Saha parselasyonumuz iyiydi. İştah ve arzu için bir şey diyemem ama bunu beceriyle birleştiremedik. Rakip savunmayı aşabilmen için oyuna genişlik vermen lazım. Bunu çok yapamadık ama 3-4 pozisyonumuz var.

Savunmanın merkzinde değişme oluyor sürekli, Douglas sakat sakat oynadı. Çok fazla eksik var. Bu problem yaratıyor ama Beşiktaş forması burada devreye girip kazanmalıydı. Dediğim gibi becerikli değildik.

Burak fedakarlık yapmak istedi, sahada olmak istedi ama daha detaylı bilgiyi MR verecektir.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Ankaragücü-Beşiktaş maçından kareler