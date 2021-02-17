Abdullah Avcı istedi, yönetim imzaladı!

Kısa süre önce Fiziksel Performans Merkezi kurmak adına harekete geçen ve bu alanda yurt dışından çok önemli isimleri getiren Trabzonspor’dan bir yenilik daha... Sakatlık probleminin önüne geçmek ve devamlılığı sağlayabilmek adına ülkemizin bu alandaki tek yazılımı ve yapay zeka platformu olan Monilabb Dijital Sistemleri ile 3 yıllık işbirliği anlaşması yapıldı.

‘Sağlık departmanına destek verecek’

Bordo-Mavililer’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bilim ve teknolojiyi en verimli şekilde kullanan teknik direktörümüz Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda gerçekleştirilen iş birliğiyle oyuncularımıza uygulanan tüm ölçüm ve antrenman verileri yapay zeka (AI) tabanlı Monilabb Dijital Platformunda analiz edilerek yorgunluk, toparlanma ve sakatlık risk seviyeleri belirlenecek. Bu veriler sayesinde Atletik Performans ve Sağlık Departmanlarımızın gerekli önlemleri alması sağlanacak. İş birliği kapsamında ayrıca, yaşanabilecek sakatlık ve Kovid-19 süreçlerinin yönetimi konusunda Sağlık Departmanımıza destek de verilecek."

Avcı’nın önceliği istikrar

Geçen sezon ve bu sezon birçok sakatlık yaşayan Trabzonspor bu uygulamayla bu durumun önüne geçmeyi amaçlıyor. Uzun yıllar Başakşehir’de görev yapan ve başarılı performansıyla dikkat çeken Avcı aslında istikrarının büyük bir kısmını devamlılığa borçluydu. Antrenman teknikleriyle olabildiğince sakatlıkların önüne geçen tecrübeli hoca, Trabzonspor’da bu işi daha profesyonel bir şekilde Monilabb’la yapmayı hedefliyor.