Abdullah Avcı ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor’un yeni teknik patronu Abdullah Avcı, ayağının tozuyla antrenmana çıktı. İmzayı attıktan sonra önden ekibini Trabzon’a gönderen, dün akşam da kendisi şehre ayak basan 57 yaşındaki teknik adam, göreve hızlı başladı. Taraftarların büyük bir coşkuyla karşıladığı Avcı, ilk antrenmanında oldukça motive gözüktü. 1.5 saatlik idman boyunca havayı pozitif tutan tecrübeli hoca, milli arayı mini bir kamp dönemi gibi değerlendirecek. 8 kişilik ekiple Trabzonspor macerasına start veren Avcı, 22 Kasım’da oynanacak Erzurumspor mücadelesine kadar kafasındaki oyun planını takıma aktarmak ve gidişatı değiştirmek istiyor.

Kamp gibi geçecek

Abdullah hocanın, 10 günlük bu periyotta takıma maksimum 1-2 gün verebileceği, onun dışında yoğun tempoda çalışacağı öğrenildi. Avcı’nın performans ekibine de büyük iş düşüyor. Takımda sezon başından bu yana yaşanan kas sakatlıklarını bilen Avcı, her oyuncuya farklı metodlarda çalışma programları uygulatacak.

Fikstür avantajı var

22 Kasım’da Erzurumspor ile evinde kozlarını paylaşacak olan Fırtına, sonrasında Ankaragücü (d), Sivasspor, Kayserispor (d), Çaykur Rizespor ve Hatay (d) ile oynayacak. Abdullah hoca, 8 haftada 6 puan toplayabilen takımı bu fikstürde ayağı kaldırmayı hedefliyor. Avcı, iyi sonuçlar üst üste geldikçe, kendisine de camianın tam destek vereceğine inanıyor.

İlk iş ekibiyle buluştu

Karadeniz ekibinin eski kaptanlarından Egemen Korkmaz’ı ekibine alan Abdullah Avcı’nın bir diğer yardımcısı, yıllardır beraber çalıştığı Orhan Ak. Tecrübeli hocanın teknik heyetinde toplamda 8 kişi bulunuyor. 1 gün önceden ekibini Trabzon’a gönderen Avcı, tesislere gelir gelmez yardımcılarından bilgi aldı. Oyuncuların performans seviyeleri değerlendirilirken, izlenecek yol haritasının üstünden geçildi.

Millilere yakın takip

Abdullah Avcı ve ekibi çalışmalara hızlı başlarken, bir yandan da milli takımlara giden futbolcular takip ediliyor. Uğurcan Çakır A Milli Takım’da bulunurken, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz ve Serkan Asan da Ümit Milli Takım’a çağrılmıştı. Ekuban, Gana, Hosseini İran, Djaniny de Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’na gitti. Trabzonspor’un yeni teknik heyeti, tüm bu isimlerle iletişim halinde.