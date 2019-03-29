Abdullah Avcı iddialı: Daha da güçlü döneceğiz!

Milli maçlar ve yerel seçim nedeniyle verilen 3 haftalık aranın ardından evinde Atiker Konyaspor’u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam ediyor. Turuncu- Lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ligde son 8 haftaya girilirken, şampiyonluk yarışı ve oyuncuların son durumuyla ilgili soruları yanıtladı. Lige verilen arayı iyi geçirdiklerini belirten Avcı, “Seçimlerden dolayı bu hafta da maç yok. Biz de bu arayı ligin sonu gelirken 8 haftalık süreçte hem dinlenerek hem mevcudu koruyup tekrar enerji depolayarak, hafta içi çalışıp hafta sonu 2’şer, 3’er gün izinler yaparak, fiziksel eksiklikleri tamamladı. Sakatlıktan çıkan oyuncuların tekrar takım antrenmanlarının içine girmesi için ve tekrar toparlanmaları adına iyi bir süreç. Bunu da iyi değerlendiriyoruz” dedi ve ekledi:

‘Cebimizi doldurduk’

“Hafta başı takımımızın yüzde 95’i bizimle beraber olacak. Düşüneceğiz, çalışacağız ve mevcut farkı da açarak devam etmek istiyoruz. Kazanarak devam etmek istiyoruz. En azından cebimiz dolu. Kazandıktan sonra 7 maçımız kalacak. Bir sonrasına bakacağız. Umarım bu süreç bizim için iyi işleyecek.”

‘Burası benim evim’

Kulüp olarak iyi işlere imza attıklarına vurgu yapan deneyimli hoca, “Kulüp ve ekip olarak çok iyi şeyler yaptığımızın göstergesidir bu. Tabii ki mutluluk verici bir şey. Ama şu an tek hedefimiz Başakşehir Futbol Kulübü’nün şampiyon olabilmesi, rol model olabilmesi. Sahanın içinin ve dışının nasıl yapıldığıyla ilgili örnek olmasını temenni ediyoruz. 5 senelik mukavelem var. Burası benim evim, ailem. Onun dışında bununla ilgili bir şey söylemek doğru değil” dedi.

‘Kaptandan herkes memnun’

A Milli Takıma 4 oyuncu gönderen ancak sakatlığı nedeniyle İrfan Can Kahveci’nin kamp kadrosundan ayrılmasıyla ilgili olarak Avcı, “İrfan sakatlanmasaydı belki de 4 olacaktı. Yüzde 40’ına tekabül ediyor. Bu bizim için çok değerli. Kalede oyuncumuz oynadı. Gol yemeden ve oyunu ayağıyla oynayarak yaptı. Kaptanla ilgili bir şey söylememe gerek yok. 19 yaş başka bir hikaye, 39 yaş yine A Milli Takım. Dün akşam Şenol hocayla beraberdik. O da son derece memnun olduğunu söyledi. Mahmut da milli takımların bütün kademelerinde oynadı” ifadelerini kullandı.

‘Eksikler dönüyor’

Takımdaki eksik oyuncular hakkında da bilgiler veren Avcı, “Epureanu iki haftadır bizimle değil. Önümüzdeki hafta olma ihtimali var. İrfan Can da net bir şekilde pazartesi takımla beraber olacak. Şimdi fizyoterapistlerle çalışıyor. Eğer bir aksilik olmazsa Konyaspor maçında takımla beraber olacak. Clichy döndü, Kayseri maçından önceki son antrenmanı zaten takımla beraber yaptı. Clichy çok ekstra da çalışan bir oyuncu. Özel bir profesyonel. Demba Ba da takımla beraber çalışmaya başladı” diye konuştu.

‘Kalitemiz yüksek’

Süper Lig’in lideri olarak yollarına emin adımlarla devam ettiklerini dile getiren Avcı, “Çok dolu bir cep. 8 maç, 6 puan öndeyiz ve bunu aşmak istiyoruz. Ocak ayında başlarken de 6 puandı, Mart ayı bitti Nisan ayında devam ediyoruz, 6 puanla devam ediyor. Harika gidiyoruz, çok özgüvenliyiz. Çok iyi maçlar oynuyoruz ve oyun kalitemiz yüksek. Bence çok güzel bir puan farkı devam ediyor” dedi.