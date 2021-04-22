Abdullah Avcı: Her şeyi çöpe attık!

Son dakikada yenen gole oldukça sinirlenen Abdullah Avcı maçın ardından oldukça üzgündü. 1-1'lik beraberliği değerlendiren tecrübeli hoca geçtiğimiz hafta Hatay karşısında son anda kaybettikleri 3 puana dikkat çekerek, "Çok sinirliyim bu 1 puana. Rakiplerin sana bir tane üstünlük kuramıyor. Son 5 maçın hepsi berabere. Geçen hafta 95, bu hafta 95. 4 puan kaybettik. Yaptığımız her şeyi çöpe attık. Bugün pozisyon bile vermedik, her şeyi doğru yaptık ama son anları da doğru yapmalıyız" açıklamalarında bulundu.

'Neredeyse yakalayacaktık'

Avcı şu ifadelerle sözlerini noktaladı: "Sinirliyim. Üzgünüm. Her şeyi yapıyorlar ama son anda kaybediyorlar. Duyguların, kahramanlıkların oyunu değil bu. Oyun akıl oyunu. Şampiyon olmak için futbolda anları doğru oynayacaksın. Trabzonspor'un forması ağırdır. Mazisi başarılarla doludur. Geriden geldik, yakalayacaktık neredeyse. Gelecek sene bu hedefi yakalamak için koşacağız."

'Hata, hata, hata'

Oyuncu değişikliklerinin eleştirilmesine de yanıt veren Avcı, "Yediğimiz golün değişikliklerle alakası yok. Bu bir detaydır. Muslera'dan uzun top geldi. Luyindama santrfordaydı. Stoperin kafaya çıkmayacak orada. Çalışıyoruz. Zincir bu, mekanizma böyledir. Rakip şut atıyor, araya adam sokmayacaksın. Hata, hata, hata" diye konuştu.