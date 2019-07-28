Abdullah Avcı, her oyuncusuyla teker teker görüştü!

Medipol Başakşehir'den ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açan ve Beşiktaş ile şampiyonluğa ulaşmak isteyen Abdullah Avcı, yavaş yavaş sistemine son şeklini vermek üzere.

Hem İstanbul hem de Avusturya'daki kamp çalışmalarında, sabah herkesten önce uyanarak güne başlayan deneyimli teknik adam, yeni sistem için her oyuncusuyla teker teker görüştü.

Öğrencileriyle fırsat buldukça teknik detayların yer aldığı görüşmeler yapan Avcı, herkesten pas oyununa sadık kalmasını istedi.

Geçen sezonun istatistiklerini kurmaylarıyla uzun süredir inceleyen ve takımın eksi yönlerini ortaya çıkartan başarılı çalıştırıcı, ayağında çok fazla top tutan oyuncularla özellikle görüşmek istedi.

Sistemin içerisindeki bazı isimlerin modern futbola çok yakın oynadıklarını tespit eden Abdullah Avcı'nın, pas oyunu sistemi dışında kalması muhtemel oyunculara, kendileri için değil takım için oynamalarını söylediği ortaya çıktı.

Abdullah Avcı'nın yeni sistemi yerleştirme çabaları sonrasında Ricardo Quaresma'nın antrenmanlarda eskisine göre daha paslı oynaması ise gözlerden kaçmadı.

Siyah-beyazlı teknik direktörün ayrıca Kaybedilen topun geri kazanılma zamanını aşağıya çekmek isteyen Abdullah Avcı, bu nedenle pas patası yapılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. (Skorer)