Abdullah Avcı: Hedef zirve!

Siyah-Beyazlılar’ın teknik direktörü Abdullah Avcı, Avusturya kampında yeni sezon öncesi beklentilerini ve takıma yeni katılan isimler hakkında FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu.

Muhabirimiz Orhan Yıldırım’ın sorularını yanıtlayan Avcı, şunları söyledi:

“Douglas’ın aramıza katılmasına elbette sevindim. Kariyerinde Barcelona görmüş bir oyuncu ve henüz 28 yaşında. Bize büyük katkı sağlayacak. Adriano’yu da geri dönmesi için çok bekledim ama dönmedi. Daha önceden omurgası olan bir kadromuz var. Eğer bu kalitenin üstüne oyun ve fizik anlamında daha iyi bir ilerleme koyarsak, sezon sonundaki hedeflerimize emin adımlarla gideriz.”

‘Umarım elde ederiz’

“Yaklaşık 50 civarında maç oynayacağız. Taraftarı, stadı ve camiasıyla şampiyonluklar yaşamış bir kulübüz. Umarım aynı başarıları elde ederiz. Transfer yapıyoruz ve yeni isimler de takıma katılabilir. Buradaki kamptan memnunum. Oyuncularımızda zihinsel anlamda sıkıntı olmaması için her iki kampı da ideal ölçüde tuttuk. Sonuçta oyuncularımızı sezona en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz.”

Orhan Yıldırım