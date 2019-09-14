Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı maçtan sonra yaptığı açıklamalarda hakemlere büyük tepki gösterdi.

Maçın ilk bölümüne ilişkin konuşan Avcı, "Maçtan önce de söylemiştim. 4'lü mü 5'li mi oynayacaklar diye... Rakip 5'li oynadı. Böylece topa sahip olma oranımız artacaktı. Kırmızı kart ve penaltı anına kadar oyun istediğimiz gibi geçiyordu. Taç sırasında ayak içeride diyorlar, faul diyorlar vs. Golün telafisi vardır ama kırmızı kartın telafisi yok" dedi.

Kırmızı kart sonrası bölümü değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Kalan 95 dakikayı nasıl anlatayım! Oyun içinde birçok senaryo gelişti. 5. dakikadan sonra 4-4-1 sistemine döndük. Merkezde açıklar verdik. Sonrasında da 2. ve 3. gol ile bir kırmızı kart daha geldi" dedi.

Hakemlerle ilgili sert eleştirilerde bulunan Avcı, "Atılan oyuncu hazırlık maçında da iki gün önce kırmızı kart gördü. Bugün bir daha atılıyor. Kırmızı kart pozisyonunda ilk önce o dirsek atıyor. Futbol oynamak istiyoruz ama hakemler de buna yardım etmeli. Halil Umut Meler, finaller yönetti ama o finalleri nasıl yönettiğini biliyorum. Nerede, nasıl maçlar yönettiğini biliyoruz. Bunun mağlubiyetle alakası yok ama lütfen Halil Umut Meler geriye gitmesin" ifadelerini kullandı.